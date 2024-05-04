Depoları doldurmayın: Benzin ve motorine indirim geliyor

Zam üstüne zam gelen ve Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran akaryakıt fiyatlarında çifte indirim gözüktü. İşte hem benzin hem de motorin fiyatlarında beklenen indirim ve güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ve araçların performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadelerinin yer aldığı akaryakıt ürünleri için "tek fiyat" düzenlemesi sonrasında araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından başlayan zam yağmuruyla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran akaryakıt fiyatlarına bu sefer indirim geliyor.

Dolar kurundaki stabil durum devam ederse, pazartesi gece yarısı itibarıyla benzine ve motorine indirim yapılması bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, benzin ve motorin fiyatları ülke genelinde önemli ölçüde düşecek. Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre; dolar kurunda ani bir yükseliş olmazsa, pazartesi gece yarısı benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

4 Mayıs Cumartesi günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,83 TL

Motorin fiyatı: 42,24 TL

LPG fiyatı: 21,86 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,95 TL

Motorin fiyatı: 41,32 TL

LPG fiyatı: 21,85 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin fiyatı: 42,52 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,64 TL

Motorin fiyatı: 43,11 TL

LPG fiyatı: 22,11 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,85 TL

Motorin fiyatı: 43,20 TL

LPG fiyatı: 21,77 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,82 TL

Motorin fiyatı: 43,16 TL

LPG fiyatı: 21,35 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,04 TL

Motorin fiyatı: 42,54 TL

LPG fiyatı: 21,50 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,34 TL

Motorin fiyatı: 42,74 TL

LPG fiyatı: 21,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,48 TL

Motorin fiyatı: 42,89 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,81 TL

Motorin fiyatı: 43,21 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,80 TL

Motorin fiyatı: 42,16 TL

LPG fiyatı: 21,53 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 21,66 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,18 TL

Motorin fiyatı: 42,71 TL

LPG fiyatı: 22,26 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 42,85 TL

LPG fiyatı: 22,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,43 TL

Motorin fiyatı: 42,83 TL

LPG fiyatı: 21,97 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,88 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 22,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.