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Hafta sonu hava durumu şaşırtacak

Hafta sonu hava durumu şaşırtacak
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar artması bekleniyor. Pek çok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, dört gözle beklenen güneşli günler yakında... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR ERİMESİ UYARISI: Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 - 23 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

17 - 23 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

18 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

19 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

20 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

21 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

 

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