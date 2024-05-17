  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankaralılar dikkat: Pazar günü bu yollar kapalı

Ankaralılar dikkat: Pazar günü bu yollar kapalı

Ankaralılar dikkat: Pazar günü bu yollar kapalı
Güncelleme:

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler için bazı yollar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde; Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Etiketler yollar pazar pazar günü trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor Marmaray’da korkunç olay: Raylara atlayarak canına kıydı Marmaray’da korkunç olay: Raylara atlayarak canına kıydı Borcu olana müjde: O borçların hepsi silinecek Borcu olana müjde: O borçların hepsi silinecek AK Parti'den Emniyet içi operasyonlar için aykırı ses AK Parti'den Emniyet içi operasyonlar için aykırı ses Mısır piramitlerinin binlerce yıllık gizemi çözüldü Mısır piramitlerinin binlerce yıllık gizemi çözüldü Bakan açıkladı: Bu tesislerde emeklilere yüzde 15 indirim yapılacak Bakan açıkladı: Bu tesislerde emeklilere yüzde 15 indirim yapılacak Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Türkiye'nin yeni tehdidi: Kaşıntıyla başlayıp intihara bile yol açabiliyor Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Kirasına yüzde 500 zam isteyen ev sahibi bir aileyi çoluk çocuk sokağa attı Fenomen ''cinsel terapist'' Buse Aydın'a ağır ceza Fenomen ''cinsel terapist'' Buse Aydın'a ağır ceza Polis memuru tartıştığı uzman çavuşu öldürdü Polis memuru tartıştığı uzman çavuşu öldürdü