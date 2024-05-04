Benzin, motorin, LPG... Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt istasyonlarında VMax, Vpro gibi ifadelerle daha yüksek fiyata satılan benzin ve motorin için tek fiyat dönemini başlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart ayında Resmi sitelerinden bir duyuru yayımlamıştı. Duyuruda benzin ve dizel yakıtlar için tek fiyat dönemi başlatmak için hazırlıklara başlandığı belirtilmişti. Ve o karar bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. 15 Mayıs'ta ise yürürlüğe girecek.

Böylece aracın performansını arttırdığı öne sürülerek daha yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Kullanılsa bile farklı fiyat uygulanamayacak.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz” denildi. Ayrıca, “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Zam yağmuru sürüyor

EPDK'dan gelen bu karar dikkat çekerken akaryakıt fiyatlarında geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından başlayan zam yağmuru ise aralıksız sürüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

4 Mayıs Cumartesi günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,83 TL

Motorin fiyatı: 42,24 TL

LPG fiyatı: 21,86 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,95 TL

Motorin fiyatı: 41,32 TL

LPG fiyatı: 21,85 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin fiyatı: 42,52 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,64 TL

Motorin fiyatı: 43,11 TL

LPG fiyatı: 22,11 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,85 TL

Motorin fiyatı: 43,20 TL

LPG fiyatı: 21,77 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,82 TL

Motorin fiyatı: 43,16 TL

LPG fiyatı: 21,35 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,04 TL

Motorin fiyatı: 42,54 TL

LPG fiyatı: 21,50 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,34 TL

Motorin fiyatı: 42,74 TL

LPG fiyatı: 21,23 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,48 TL

Motorin fiyatı: 42,89 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,81 TL

Motorin fiyatı: 43,21 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,80 TL

Motorin fiyatı: 42,16 TL

LPG fiyatı: 21,53 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 21,66 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,18 TL

Motorin fiyatı: 42,71 TL

LPG fiyatı: 22,26 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

LPG fiyatı: 21,43 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 42,85 TL

LPG fiyatı: 22,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,43 TL

Motorin fiyatı: 42,83 TL

LPG fiyatı: 21,97 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,88 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 22,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.