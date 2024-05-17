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  4. 4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu

4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu

Milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika başına 1,13 gol ortalamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en etkili golcü konumuna geldi.

4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu - Resim: 1

Carlo Ancelotti 'Top Arda Güler'e aşık' derken bunu kastediyordu. Alaves maçında oyuna dahil olduktan 19 dakika sonra takımının 5. golüne imzasını atan Arda Güler, toplam 319 dakikada La Liga'da 1,19 gol ortalamasına ulaştı.

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4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu - Resim: 2

Toplamda 4 gol attı. Bu istatistik onu beş büyük Avrupa Ligi'nde en iyi skor ortalamasına sahip futbolcu yaptı.

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4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu - Resim: 3

BeSoccer Pro'nun verilerine göre La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 dikkate alındığında en iyi skor ortalamasına sahip isim Arda Güler. 

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4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu - Resim: 4

90 dakikada 1 gol ortalamasını aşan ikinci oyuncu daha var. Arda'nın peşinden gelen Mbappe maç başına 1 gol ortalamasıyla bu beş ligin en iyi skor ortalamasına sahip olan ikinci oyuncusu. Tabi Mbappe bu ortalamaya 3779 dakikada ulaştı. Yani Arda Güler'in aldığı süreden 10 kat daha fazla.

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