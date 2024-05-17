4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu

90 dakikada 1 gol ortalamasını aşan ikinci oyuncu daha var. Arda'nın peşinden gelen Mbappe maç başına 1 gol ortalamasıyla bu beş ligin en iyi skor ortalamasına sahip olan ikinci oyuncusu. Tabi Mbappe bu ortalamaya 3779 dakikada ulaştı. Yani Arda Güler'in aldığı süreden 10 kat daha fazla.