4 maçta 3 gol: Avrupa'nın 5 büyük liginin en iyisi Arda Güler oldu
Milli futbolcumuz Arda Güler, 90 dakika başına 1,13 gol ortalamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en etkili golcü konumuna geldi.
Carlo Ancelotti 'Top Arda Güler'e aşık' derken bunu kastediyordu. Alaves maçında oyuna dahil olduktan 19 dakika sonra takımının 5. golüne imzasını atan Arda Güler, toplam 319 dakikada La Liga'da 1,19 gol ortalamasına ulaştı.
Toplamda 4 gol attı. Bu istatistik onu beş büyük Avrupa Ligi'nde en iyi skor ortalamasına sahip futbolcu yaptı.
BeSoccer Pro'nun verilerine göre La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 dikkate alındığında en iyi skor ortalamasına sahip isim Arda Güler.
90 dakikada 1 gol ortalamasını aşan ikinci oyuncu daha var. Arda'nın peşinden gelen Mbappe maç başına 1 gol ortalamasıyla bu beş ligin en iyi skor ortalamasına sahip olan ikinci oyuncusu. Tabi Mbappe bu ortalamaya 3779 dakikada ulaştı. Yani Arda Güler'in aldığı süreden 10 kat daha fazla.