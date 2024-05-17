UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası

Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi

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Yine TikTok akımı yine ölüm: 14 yaşındaki genç korkunç bir şekilde öldü