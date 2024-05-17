Bakan Bolat açıkladı: Fahiş fiyatta kapatma cezası geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmeler için kapatma cezası geleceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'le ticaretin durdurulması kararına ilişkin, "İsrail, Türkiye'nin bu kararından sonra, gerek enflasyon artışı, gerekse hızlı şekilde mal bulamama gibi ciddi sıkıntılar çekti." dedi.

"Stokçuluk, fahiş fiyatla ilgili düzenlemelerle cezalarda ciddi artışlar meydana geliyor"

Bakan Bolat, piyasadaki fiyatlar ve enflasyonla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konut ve otomotiv piyasasında fiyatları düşürmek için yapılan çalışmalara dikkati çeken Bolat, ilgili Bakanlıkların ve kurumlar başta olmak üzere enflasyonla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bolat, bunun yanında fahiş fiyat stokçuluk, karaborsacılık mücadele gibi alanlarda da Ticaret Bakanlığı olarak kendilerinin ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Elimizdeki kanunlar yönetmelikler çerçevesinde denetim ekiplerimizle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Görüşme ve ikna yoluyla yapılan çalışmaların yanında denetim yoluyla yapılan çalışmalarımız yoğun geçti. 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsa, stokçuluk, fahiş fiyat, haksız fiyat denetlemelerine yaklaşık 850 milyon TL, tüketici korunmasında da zararlı ürünler, aldatıcı reklamlar, sağlığa aykırılık denetimleriyle de 1,2 milyar TL'lik cezamız oldu.

Rekabet Kurumu da geçen yıl 2,6 milyar TL ceza kesti. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Rekabetin Korunması, Tüketicinin Korunması Kanunu gibi çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor. Stokçuluk, fahiş fiyatla ilgili düzenlemelerle cezalarda ciddi artışlar meydana geliyor. Amaç caydırıcılık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yarın inşallah bu değişiklikler tamamlanmış olur."

Tavuk üreticileri ile alakalı bir soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Bolat, firmaların uzlaşma sürecine girmek istediğini aktardı.

1 yılda 3 kez yakalanan firma kapatılacak

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir kere fahiş fiyat denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza, on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor kanunda. Kanun 2020’de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL’ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL’ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL’ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın. Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin. Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak.

Bolat, "Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki değişiklikler kanunlaştığı takdirde, soruşturma süreleri 4-6 ay arasına kadar geriletilecek, hızlandırılacak. Böylece yanlışa sapanlar daha hızlı bir şekilde bu yanlışın bedelini ödeyecekler." dedi.