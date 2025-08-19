Bursa'nın bir barajı tamamen kurudu, 35 günlük su kaldı

2010 yılında İstanbul'da bir toplantıda Türkiye'nin mevcut durumu devam ettiği sürece 2040'lı yıllarda çölleşeceği bilgisini aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey., "Ona göre hazırlıklı olmalıyız.35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. İnşallah ayın birinde yapmış olduğumuz bypass hattımızla Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını sayın valimizle açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Yine de riske girmeme adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.