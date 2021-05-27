Büyüleyici güzellik... İşte dünyanın en çok ziyaret alan termal kaplıcası
Avrupa'nın en kuzeyindeki ülke olan İzlanda'daki Mavi Lagün (Blue Lagoon) jeotermal kaplıcalar, görenleri adeta büyülüyor.
Avrupa'nın kuzeyinde kıtanın en zengin ülkelerinden İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e yaklaşık bir saatlik uzaklıkta olan Blue Lagoon, lavlarla kaplı bir arazide yer alıyor. Blue Lagoon ya da bizim daha çok kullanmayı tercih ettiğimiz adıyla Mavi Lagün, Keflavik Havaalanına 20 dakikalık bir uzaklıkta.
İzlanda yarımkürenin kuzeyinde yer alması nedeniyle oldukça soğuk bir ülke. Öyle ki ülke yılın büyük bir bölümünü kış koşullarında geçirmekte. Ancak ülkenin altı kaynar sularla kaplı. Bu da İzlanda'da jeotermal kaplıcalarının kurulması için uygun bir zemin oluşturuyor.
Silika ve sülfür bakımından zengin bir yapıda olan olan İzlanda'nın bu en ünlü kaplıcası Mavi Lagün (Blue Lagoon), mavi rengini buna borçlu.
Turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği, bir süre yüzüp vakit geçirdiği, İzlandalıların ise her fırsatta rahatlamak için geldiği Mavi Lagün'deki termal su kaynaklarının sıcaklığı ortalama 38 derece.