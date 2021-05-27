Büyüleyici güzellik... İşte dünyanın en çok ziyaret alan termal kaplıcası

Avrupa'nın kuzeyinde kıtanın en zengin ülkelerinden İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e yaklaşık bir saatlik uzaklıkta olan Blue Lagoon, lavlarla kaplı bir arazide yer alıyor. Blue Lagoon ya da bizim daha çok kullanmayı tercih ettiğimiz adıyla Mavi Lagün, Keflavik Havaalanına 20 dakikalık bir uzaklıkta.