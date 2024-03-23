Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı!
Erzurum'da kar yağışı sonrasında yollarda buzlanma meydana geldi. Buz pistine dönen yollarda 17 trafik kazası meydana geldi, onlarca araç kazaya karıştı ve 12 kişi yaralandı.
Kaynak: AA, DHA, İHA
1 / 8
Erzurum'da kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanmanın ardından 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
2 / 8
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen trafik kazaları sonrası olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
3 / 8
Erzurum-Çat kara yolu Şehir Hastanesi mevkisinde tır, cip ve 8 otomobil ile bölgeye giden ambulansın karıştığı kazada 3 kişi, Doktor Refik Saydam Caddesi Atlama Kuleleri önündeki 20 aracın karıştığı kazada da 2 kişi yaralandı.
4 / 8