Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı!

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen trafik kazaları sonrası olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.