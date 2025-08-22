Çanakkale Gelibolu'da orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi başladı.
Kaynak: İHA
Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde, saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı.
1 / 8
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
2 / 8
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
3 / 8
Yangına havadan 5 uçak, 5 helikopter karadan ise 49 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personelle müdahale ediliyor.
4 / 8