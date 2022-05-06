Çanakkale Savaşı'na ait Atatürk imzalı belgeler ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlattı. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor.