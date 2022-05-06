Çanakkale Savaşı'na ait Atatürk imzalı belgeler ortaya çıktı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Belgeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı, kendi imzasını taşıyan mektupların bulunduğu belirtildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlattı. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor.
Son olarak İstanbul'daki bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne getirilerek, Alan Başkanlığı envanterine kaydedildi.
Belgelerin, yakında hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.
'BÜTÜN ARAŞTIRMACILARA CEVAP VEREBİLECEK BELGELER ELİMİZE ULAŞTI'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşlarıyla alakalı çok önemli belgelerin Alan Başkanlığı envanterine kaydedildiğini belirterek; şunları söyledi: