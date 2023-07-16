Çanakkale'de büyük orman yangını

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor.