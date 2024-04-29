İstanbul'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DAEŞ'li teröristin İstanbul Beykoz'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bomba yapımı konusunda eğitim aldığı tespit edilen teröristin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32” operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.’nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu: Bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"