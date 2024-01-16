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Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM’de 3’üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği - Resim: 1

Yangın, saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin 3’üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği - Resim: 2

Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. 

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Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği - Resim: 3

Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. 

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Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği - Resim: 4

Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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