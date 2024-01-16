Çanakkale'nin büyük AVM'sinde yangın paniği
Çanakkale’nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM’de 3’üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin 3’üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
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Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı.
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Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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