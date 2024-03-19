Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu

PEYNİR

Bayraktar, taklit edilen gıda ürünleriyle ilgili şunları söyledi: "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor.