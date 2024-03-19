Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıkladı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıkladı. İşte sahtekârların en çok kandırdığı o gıdalar...
PEYNİR
Bayraktar, taklit edilen gıda ürünleriyle ilgili şunları söyledi: "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor.
TEREYAĞI
“Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor.”
ZEYTİNYAĞI
“Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor.”