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Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıkladı.

Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu - Resim: 1

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıkladı. İşte sahtekârların en çok kandırdığı o gıdalar...

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Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu - Resim: 2

PEYNİR
Bayraktar, taklit edilen gıda ürünleriyle ilgili şunları söyledi: "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor.

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Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu - Resim: 3

TEREYAĞI
“Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor.”

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Çarşıda, markette, pazarda en çok taklit edilen gıda ürünleri belli oldu - Resim: 4

ZEYTİNYAĞI
“Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor.”

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