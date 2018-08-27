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  3. 27 Ağustos 2018 09:23

Çatıda onu gören telefona sarıldı

Adana'da kız arkadaşından ayrılan bir genç, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla ''canlı yayın'' yaptı.

Çatıda onu gören telefona sarıldı

Adana'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K. (24), 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı.

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Çatıda onu gören telefona sarıldı

Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi.

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Çatıda onu gören telefona sarıldı

Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.'yi görenler polisi aradı.

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Çatıda onu gören telefona sarıldı

BALKONDAN İZLEDİLER
Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih K.'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.

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