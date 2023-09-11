Cehennemin Dünya'daki kapısı diye bilinen dev yanardağ yeniden faaliyete geçti
ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı, 96 günün ardından yeniden faaliyete geçti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda bulunan Kilauea Yanardağı, zirve kraterinde yerel saatle 03.15 civarında üçüncü kez patladı.
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Gözlemevi, "patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı" konusunda uyarı yaparken, parkın yakınında yaşayanları patlamayla havaya yayılan volkanik partiküllerden korunmaya çağırdı.
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Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi "gözetim" seviyesinden "uyarı"ya, havacılık renk kodu ise "kırmızı"ya yükseltildi.
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Yetkililer, söz konusu volkanik faaliyetlerin park içinde sınırlı olduğu bilgisini paylaştı.
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