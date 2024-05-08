Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
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10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar sona ermedi.
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Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor.
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