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Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1
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Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar sona ermedi.

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Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. 

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Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. 

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