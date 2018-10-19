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  3. 19 Ekim 2018 17:31

Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Ünlü haber kanalı Al Jazeera, kayıp Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü açıkladı.

Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Dünyaca ünlü haber kanalı, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylara ulaşıldığını bildiriyor. /Milliyet

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Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Son dakika gelişmesi... Al Jazeera haber kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tam olarak nerede öldürüldüğünün belirlendiğini duyurdu. Habere göre, soruşturmacılar Kaşıkçı'nın konsolosluk içerisinde öldürüldüğü noktayı tespit etti.

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Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Al Jazeera, haberini ses kayıtları ve aramalarda bulunan delillere dayandırdı. Buna göre, Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda girdikten sonra çok sayıda kişinin saldırısına uğradı.

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Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Canlı yayına geçen kanal, cinayetle ilgili yeni detayları ekrana getirdi.

Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'den bu yana kayıp. Suudi vatandaşı olan Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

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