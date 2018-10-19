Cemal Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit edildi

Canlı yayına geçen kanal, cinayetle ilgili yeni detayları ekrana getirdi.



Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazarı olan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'den bu yana kayıp. Suudi vatandaşı olan Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na öğle saatlerinde girdi ve bir daha kendisinden haber alınamadı.