Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı

Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibi bir çok noktadan alevlere müdahale ederken, çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın söndürüldü. Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen A.Ö. ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.