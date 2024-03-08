CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu Sarıyer için yeni başlangıç vizyonunu açıkladı
CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu önümüzdeki 5 yılda hayata geçireceği projelerini tanıttı. 2000’den fazla Sarıyerlinin katıldığı toplantıya ilgi yoğun oldu
CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’de hayata geçirilmek üzere hazırladığı yaşam ve kent odaklı yüze yakın projesini ‘Sarıyer İçin Yeni Bir Başlangıç Vizyon Proje Lansmanı toplantısında tanıttı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı lansmanda Aksu’nun tanıttığı projeler, heyecan ve coşku yarattı.
Sarıyerli komşularıyla yaptığı toplantıların ardından tespit edilen ihtiyaçlar baz alınarak, alanında uzman kişi ve kişilerle projelerini Sarıyerlilerle buluşturan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun proje tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel telgraf, ile başarı dileklerini ileterek selamlarını gönderdi. Lansman toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Erhan Erdem, Volkan Demir, CHP PM Üyeleri Sevgi Kılıç, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkan Yardımcısı Metin Tam, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın ve Gençlik Kolu Başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ile 2000’e yakın Sarıyerli katıldı. Sarıyer’de için yeni bir başlangıç vizyon projelerini açıklayan Aksu, yeni başlangıcın eşiğindeki projelerini, ‘merkezine insanı ve doğayı koyan, katılımcı, kapsayıcı, yenilikçi, eşitlikçi, çevre dostu, hayvansever ve herkese adil yaklaşan sosyal bir belediyecilik’ başlıkları altında sekiz maddede topladı.
Aksu, yönetim anlayışını sekiz ana başlıkta topladı
Toplantıda konuşan Aksu şunları söyledi; Sarıyer’in sorunları var. Sarıyer’deki emeklilerin sorunları var, işçilerin sorunları var, ev hanımlarının, çocukların sorunları var, yaşlıların, Romanların sorunları var, engellilerin, gençlerin sorunları var. Kısaca her kesimin bizlerden ayrı ayrı beklentileri var. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlardan Sarıyerlilerimiz de kendi payına düşeni alıyor. Sarıyerli komşularımız bizden hizmet bekliyor. Bizden zor yaşam koşullarını değiştirmemizi istiyor. Sarıyerliler bizden mülkiyet problemini uzman ve güvenilir ellerde çözmemizi bekliyor. Sarıyer’de yaşayan her birey doğasının, yeşilinin korunmasını istiyor.
‘Sarıyer’i zafere taşıyacağız’
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu ile 2014’ten günümüze İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde omuz omuza sürdürdüğümüz mücadelemize ve yol arkadaşlığımıza 1 Nisan itibariyle büyük bir uyum ve yüksek koordinasyonla Sarıyer’imizde devam edeceğiz. Birlikte çıktığımız bu yolda ilçemizi hep beraber yöneteceğiz. İstanbul’umuzun incisi Sarıyer’de hep birlikte bir kez daha tarih yazacağız. Önce Sarıyer’de ve İstanbul’da, ardından Türkiye’nin tüm yerleşim bölgelerinde halk odaklı sosyal belediyecilik anlayışını geniş toplum kesimleriyle tanıştıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sarıyer’i hep beraber bir kez daha zafere ve başarıya taşıyacağız.