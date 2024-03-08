CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu Sarıyer için yeni başlangıç vizyonunu açıkladı

‘Sarıyer’i zafere taşıyacağız’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Ekrem İmamoğlu ile 2014’ten günümüze İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde omuz omuza sürdürdüğümüz mücadelemize ve yol arkadaşlığımıza 1 Nisan itibariyle büyük bir uyum ve yüksek koordinasyonla Sarıyer’imizde devam edeceğiz. Birlikte çıktığımız bu yolda ilçemizi hep beraber yöneteceğiz. İstanbul’umuzun incisi Sarıyer’de hep birlikte bir kez daha tarih yazacağız. Önce Sarıyer’de ve İstanbul’da, ardından Türkiye’nin tüm yerleşim bölgelerinde halk odaklı sosyal belediyecilik anlayışını geniş toplum kesimleriyle tanıştıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Sarıyer’i hep beraber bir kez daha zafere ve başarıya taşıyacağız.