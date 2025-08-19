CHP'li başkanından bir kamyon patatesli protestosuna ağır ceza!
Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan'ın çuvallar dolusu patatesi köy meydanına döktüğü protesto gösterisi pahalıya patladı. Konuyu takibe alan Ticaret Bakanlığı'nın Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesmeye hazırlığında olduğu öğrenildi.
Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.
Erdoğan'ın yere döktüğü patatesleri tekrar toplayıp satmak için pazara götürdüğü ve halka ücretsiz dağıttı iddia edildi.
Ancak yapılan incelemede patateslerin dökülerek zayi edildiği anlaşıldı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda konuya değinip bakanlık olarak, piyasaları manipüle etmeye ve tarımsal ürünleri siyasi malzeme haline getirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.
