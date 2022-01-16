CHP'li belediye başkanlarının zor anları: Tipiye yakalandılar
Ardahan'da yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde eskimo usulü balık tutmaya çalışan CHP'li belediye başkanları tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ardahan'da Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi üzerine kente gelen CHP'li belediye başkanları, Eskimo usulü balık tutarken tipiye yakalandı. Zor anlar yaşayan belediye başkanları atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ev sahipliğinde, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan CHP'li belediye başkanları, tipiye tutulunca zor anlar yaşadı
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.
Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li belediye başkanları daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'ne geçti.