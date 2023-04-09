CHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler

14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Peki CHP'nin milletvekili aday listesinde kimler var? CHP'nin milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın isim bulunuyor.



İşte CHP'nin kesinleşen milletvekili adayları...