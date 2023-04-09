CHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler
CHP'nin milletvekili aday listesi kesinleşti. Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın ismin bulunduğu liste YSK'ya sunuldu. İşte CHP'nin milletvekili aday listesi...
14 Mayıs'ta yapılacak Milletvekili Genel Seçimine katılacak partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Peki CHP'nin milletvekili aday listesinde kimler var? CHP'nin milletvekili aday listesinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 60'a yakın isim bulunuyor.
İşte CHP'nin kesinleşen milletvekili adayları...
Adana
ORHAN SÜMER
MÜZEYYEN ŞEVKİN
BURHANETTİN BULUT
SADULLAH KISACIK
AYHAN BARUT
OSMAN BERKE DUVAN
HÜSEYİN KESER
ERKAN KARAKAYA
ORHAN TOKLU
KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
AHMET KORKMAZ
SERCAN POLAT
SEYFETTİN CAN
EBRU YILMAZ
ELİFE MÜFTÜOĞLU
Adıyaman
KENAN DOĞAN
ADNAN AĞIR
ÖMER TURAN
SONGÜL VARKİ YILDIRIM
Afyonkarahisar
BURCU KÖKSAL
FATİH AYDIN
ABİDİN YAĞCI
ALİ ARIKAN
İBRAHİM KADIOĞLU
ANIL HALİS AKAR