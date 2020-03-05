  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Mart 2020 11:35

Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı alınan önlemler ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Çinli berberlerin virüs önlemi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu

Ölümcül Corona Virüs Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 95 binin üzerinde insana bulaşmış durumda.

1/ 33
Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu

Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 300'e yükseldi.

2/ 33
Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu

Virüs neredeyse tüm kıtalara yayıldı. 75 ülkeye sıçrayan Corona Virüste, Kaliforniya, Irak, İspanya ilk ölümler ile yüzleşti.

3/ 33
Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu

İtalya virüsle en ağır şekilde yüzleşiyor. Ülke salgını bir nebze de olsa durdurabilmek için mart ayının ortasına kadar tüm eğitim kurumlarını kapattı.

4/ 33
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM