Çinli berberlerin virüs önlemi olay oldu
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı alınan önlemler ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Çinli berberlerin virüs önlemi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ölümcül Corona Virüs Çin anakarası başta olmak üzere dünya genelinde 95 binin üzerinde insana bulaşmış durumda.
Virüs kaynaklı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 300'e yükseldi.
Virüs neredeyse tüm kıtalara yayıldı. 75 ülkeye sıçrayan Corona Virüste, Kaliforniya, Irak, İspanya ilk ölümler ile yüzleşti.