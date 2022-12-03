Cinsel hastalık kafatasını deldi: 500 yıl önce ölen kadın böyle canlandırıldı
Yeni bir araştırma, 500 yıl önce İzlanda'da yaşayan bir kadının cinsel yolla bulaşan hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya çıkardı.
İzlandalı bilim insanları 1500’lü yıllarda frengiden ölen bir kadının yüzünü yeniden yapılandırdı. Kadının yüzünde hastalıktan kaynaklı bir çok yara ve kafatasında bir delik olduğu görüldü.
Bakteriyel bir enfeksiyon olan frenginin son aşamasındaki genellikle kafatasında bir erozyon oluşuyor. Araştırmacılara göre kadın hastalığın en şiddetli halini yaşadı.
25 İLA 30 YAŞLARI ARASINDA ÖLDÜ
Bununla birlikte kadının kafatası, İzlanda'daki Fljótsdalur vadisinde, 2002 ile 2012 yılları arasında yapılan bir arkeolojik kazı ile ortaya çıkarılan 16. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntılarının bulunduğu eski bir çiftlikte bulundu. Kafatasının şu anda İzlanda Ulusal Müzesi'nde bulunduğu belirtildi. Ayrıca ismi bilinmeyen kadının öldüğünde 25 ila 30 yaşları arasında olduğu aktarıldı.
Northern Heritage Network tarafından yapılan kafatasının analizi, frenginin yanı sıra kadının artrit ve diş minesi hipoplazisi gibi bir eklem hastalığından muzdarip olduğunu gösterdi. Diş minesi hipoplazisi diş yüzeyinde oluklara neden olan ince veya eksik diş minesi olarak kendini gösteriyor ve nedenin yetersiz beslenme olduğu düşünülüyor.