Cinsel hastalık kafatasını deldi: 500 yıl önce ölen kadın böyle canlandırıldı

Northern Heritage Network tarafından yapılan kafatasının analizi, frenginin yanı sıra kadının artrit ve diş minesi hipoplazisi gibi bir eklem hastalığından muzdarip olduğunu gösterdi. Diş minesi hipoplazisi diş yüzeyinde oluklara neden olan ince veya eksik diş minesi olarak kendini gösteriyor ve nedenin yetersiz beslenme olduğu düşünülüyor.