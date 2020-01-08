Cinsel istismar görüntüleri ilçeyi ayağa kaldırdı !
Tunceli'de bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan bir kişinin cinsel istismar ettiği erkek çocuklara ait görüntülerin duyulması ilçeyi ayağa kaldırdı.
Tunceli’nin Pertek ilçesinde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşındaki H.Y., bilgisayarında istismar ettiği erkek çocuklara ait görüntülerin çıkması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın duyulması üzerine ilçe sakinleri çocuk istismarına tepki göstererek yürüyüş gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesinde bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan 40 yaşında H.Y.’nin 18 yaşından küçük erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ve bunları kayıt altına aldığı yönünde jandarmaya ihbar gitti.
Bunun üzerine şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramalarda istismar ettiği erkek çocuklarına ait görüntüler bulundu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ilçede duyulması üzerine belediye binası önünde toplanan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, siyasi parti, kadın dernekleri ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği eylemde sloganlar atıldı.