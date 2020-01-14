Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !
Meksika'nın bir köyünde 6 yaşındaki kıza cinsel istismar uygulayıp öldüren kişi köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.
Meksika'nın bir köyünde cinsel istismarda bulunduğu 6 yaşındaki kızı öldüren Alfredo Roblero isimli adam, köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.
Meksika'nın doğusunda Cacahoata şehrinin yakınlarında bulunan bir köyde yaşayan, ismi Alfredo Roblero olarak açıklanan adam, 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesi ile köylüler tarafından yakılarak öldürüldü. Köylüler tarafında direğe bağlanan adam, önce dövüldü sonra üzerine çamur atıldı.
Öfkeli kalabalık daha sonra direkten çözdüğü adamı yere yatırıp dövdüler. Köylüler daha sonra adamın üzerine benzin döküp canlı canlı yakarak öldürdü.