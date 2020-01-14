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  3. 14 Ocak 2020 23:51

Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Meksika'nın bir köyünde 6 yaşındaki kıza cinsel istismar uygulayıp öldüren kişi köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.

Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Meksika'nın bir köyünde cinsel istismarda bulunduğu 6 yaşındaki kızı öldüren Alfredo Roblero isimli adam, köylüler tarafından yakılarak öldürüldü.

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Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Meksika'nın doğusunda Cacahoata şehrinin yakınlarında bulunan bir köyde yaşayan, ismi Alfredo Roblero olarak açıklanan adam, 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesi ile köylüler tarafından yakılarak öldürüldü. Köylüler tarafında direğe bağlanan adam, önce dövüldü sonra üzerine çamur atıldı.

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Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Öfkeli kalabalık daha sonra direkten çözdüğü adamı yere yatırıp dövdüler. Köylüler daha sonra adamın üzerine benzin döküp canlı canlı yakarak öldürdü.

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Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Adam acı içinde yardım çığlıkları atarken kalabalıktan bir kısım kişiler yerde tekmelenen adamı izledi.

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