Cinsel istismarcı adamı yakarak öldürdüler !

Meksika'nın doğusunda Cacahoata şehrinin yakınlarında bulunan bir köyde yaşayan, ismi Alfredo Roblero olarak açıklanan adam, 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesi ile köylüler tarafından yakılarak öldürüldü. Köylüler tarafında direğe bağlanan adam, önce dövüldü sonra üzerine çamur atıldı.

