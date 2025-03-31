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Çocuk parkında dehşet! Bir çocuk bıçaklandı

Kayseri’de çocuk parkında çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Çocuk parkında dehşet! Bir çocuk bıçaklandı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 21. Cadde üzerinde bulunan çocuk parkında M.A.S. (14) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

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Çocuk parkında dehşet! Bir çocuk bıçaklandı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.S. göğsünden bıçaklanırken, şüpheli de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Çocuk parkında dehşet! Bir çocuk bıçaklandı - Resim: 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Çocuk parkında dehşet! Bir çocuk bıçaklandı - Resim: 4

M.A.S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

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