  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha

CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha

CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler sonrası harekete geçti. Başsavcılık, Özel hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı. 

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, dün akşam partisinin Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde şu ifadeleri kullanmıştı:

Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na gözünün içine baka baka söylüyorum. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına, çağırınca kendi gelen avukata 'Kaçma şüphesi var' diyen, Yunanistan'a kadar kaçarken yakalanana 'Sen imza atsan yeter, ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum: Sende şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Sana soruyorum, sana. Dünya kadar avukatı evinden gidip alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, ama muhalifleri savununca kanununa uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek. Alnını karışlayacağım. Adalet Bakanı'na soruyorum: Ya sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın? AK Partili avukata izin isteyip de Ekrem Başkan'ın avukatını tuttuğu gibi tutuklayanları, Yunanistan'a kaçarken gidene 'Kaçma şüphesi yok' deyip, ayağıyla gelene tutuklama yapana hâlâ susacak mısın? Biblo bakan, biblo bakan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk; Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir. 

text-ad
Etiketler CHP özgür özel akın gürlek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den 4 il için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı YÖK'ten depremzede öğrenciler için yeni karar YÖK'ten depremzede öğrenciler için yeni karar Ankara'da şehir eşkıyaları ambulansa saldırdı Ankara'da şehir eşkıyaları ambulansa saldırdı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı Galatasaray, Wilfried Singo'yu duyurdu Galatasaray, Wilfried Singo'yu duyurdu İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü! Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü! Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyuda ceset bulundu İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyuda ceset bulundu
4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü 4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü Güzellik uzmanı genç kadın ameliyattan 9 gün sonra öldü Güzellik uzmanı genç kadın ameliyattan 9 gün sonra öldü Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi Uzak Şehir için geri sayım! Yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi Uzak Şehir için geri sayım! Yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi İstanbul'un ünlü AVM'si 18 yıl sonra kepenk indirdi İstanbul'un ünlü AVM'si 18 yıl sonra kepenk indirdi Taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor... Melek Mosso ve Kalben de paylaştı Taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor... Melek Mosso ve Kalben de paylaştı