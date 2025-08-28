CHP lideri Özgür Özel'e bir soruşturma daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı sözler sonrası harekete geçti. Başsavcılık, Özel hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, dün akşam partisinin Beyoğlu'nda düzenlediği mitingde şu ifadeleri kullanmıştı:

Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na gözünün içine baka baka söylüyorum. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına, çağırınca kendi gelen avukata 'Kaçma şüphesi var' diyen, Yunanistan'a kadar kaçarken yakalanana 'Sen imza atsan yeter, ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum: Sende şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Sana soruyorum, sana. Dünya kadar avukatı evinden gidip alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, ama muhalifleri savununca kanununa uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek. Alnını karışlayacağım. Adalet Bakanı'na soruyorum: Ya sen Adalet Bakanlığı'nı duvarda asılı bir tablo gibi, makam masasına konulmuş bir biblo gibi mi yapacaksın? AK Partili avukata izin isteyip de Ekrem Başkan'ın avukatını tuttuğu gibi tutuklayanları, Yunanistan'a kaçarken gidene 'Kaçma şüphesi yok' deyip, ayağıyla gelene tutuklama yapana hâlâ susacak mısın? Biblo bakan, biblo bakan. Buradan açıkça söylüyorum. Bu ülkede ikili hukuk vardır. Hukuk; Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerine başka, yandaşlarına başka işlemektedir.