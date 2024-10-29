Çocukların vazgeçemediği jilobonlar toplatılıyor
Ülkemizde de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöleli çubukları için toplatma kararı alındı.
Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu tehlikeli şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı.
1 / 8
Almanya'daki Go Asia mağazalarında bu ürünler derhal raflardan kaldırıldı. Tüketiciler, etkilenen ürünleri kullanmamaları ve iade etmeleri konusunda bilgilendirildi.
2 / 8
Geri çağrılan ürünler arasında Sweet Mellow markasına ait “Jelly Straws assorted flavors 10 pcs, 200 gram” ve “Jelly Straws assorted 15 pcs, 300 gram” yer alıyor.
3 / 8
Özellikle HERLB023B ve HERLB024 lot numaraları bu durumdan etkilendi. Bu ürünler, çeşitli federal eyaletlerde satışa sunulmuştu.
4 / 8