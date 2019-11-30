Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu, cenaze, doğum, çeyiz, evde bakım gibi farklı isimler altında destek ödemesi yapıyor. Ancak çoğu vatandaş bu durumdan habersiz. Yıl sonuna kadar bu ödemeler alınabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum izni, muhtaç aylığı, evde bakım parası ve yaşlılık maaşı gibi birçok konuda destek ödemesi yapıyor. Birçok kişinin haberi olmasa da bu ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor. İşte bahsi geçen ödemeler ve detayları:
CENAZE YARDIMI
Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.
ÇEYİZ PARASI
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağ-Kur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.