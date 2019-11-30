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  3. 30 Kasım 2019 13:21

Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu, cenaze, doğum, çeyiz, evde bakım gibi farklı isimler altında destek ödemesi yapıyor. Ancak çoğu vatandaş bu durumdan habersiz. Yıl sonuna kadar bu ödemeler alınabiliyor.

Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); cenaze yardımı, çeyiz parası, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum izni, muhtaç aylığı, evde bakım parası ve yaşlılık maaşı gibi birçok konuda destek ödemesi yapıyor. Birçok kişinin haberi olmasa da bu ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor. İşte bahsi geçen ödemeler ve detayları:

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Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

CENAZE YARDIMI
Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.

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Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

ÇEYİZ PARASI
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağ-Kur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.

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Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

RAPOR PARASI
Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56,84 TL, yatarak tedavilerde 42,63 TL. Bu parayı Bağ-Kur'lu da alabiliyor.

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