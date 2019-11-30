Çoğu vatandaş bilmiyor ! Yıl sonuna kadar o parayı alabilirsiniz

CENAZE YARDIMI

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.