Çok özlediği köy hayatını şehrin ortasına taşıdı

“Buradan bakınca şehir ayaklarının altında gibi”

Gücü yettiğince taş toplayıp fidan dikeceğini belirten Yılmaz, “Allah fikri verdi, ben de gelip burada çalışmaya başladım. Allah’ın işi yoksa bu dağ benim neyime gerek. Canım sıkılıyor gelip burada eğleniyorum, fidanlara bakıyorum ve yol yapıyorum. Buradan bakınca şehir ayaklarının altında. Buralar çok güzel, buraya bir çeşme yapılsa çok memnun olurum. Fidanların suya ihtiyacı var. Bu fidanları ben ektim, parasız bakacağım hayır için. Peygamber Efendimiz demiş ki son nefesinize kadar ağaç dikin. Yazın arkadaşlarla kulübede oturacağız, burayı çay içeceğimiz bir yer yapmak için yaptım” diye konuştu.