Beşiktaş Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşılaştı. İlk maçın aksine daha yüksek tempoda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağında yarın akşam Fatih Karagümrük(2) ile Trabzonspor(3) karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI YİNE ATTI!

Karşılaşmanın 70. dakikasında Ankaragücü pasla çıkmak istedi, kaleci Ertaç yay üzerindeki Tolga'ya verdi, Tolga'nın ayağı kayd ve Muci topu kaptı. Harika ve sert bir vuruş yapan Muci, topu ağlarla buluşturdu.

GEDSON VE MASUAKU DÖNDÜ

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde sakatlandıkları açıklanan Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes, kupa maçında takıma döndü.

Masuaku, müsabakaya savunmanın solunda başlarken, Gedson Fernandes ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

QUARESMA MAÇI İZLEDİ

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Lig maçında boş kalan tribünler MKE Ankaragücü müsabakasında doldu. MKE Ankaragücü taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününü de Beşiktaşlı taraftarlar doldurdu.