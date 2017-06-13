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  3. 13 Haziran 2017 08:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; spor ve sanat camiasından konuklara iftar yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

İşte Erdoğan'ın davetinden kareler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara iftar verdi

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