Türkiye'nin CDS'i 3 yılın dibinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), kredi notu kararının ardından Türkiye'nin risk priminde iyileşme devam ediyor.

Buna göre son olarak mart ayında 341 baz puan civarına kadar yükselen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına inmiş bulunuyor.

Risk priminin iyileşmesinde özellikle piyasada swap kanallarının açılması ve gri listeden çıkmaya yönelik iddiaların da etkisinin olduğu belirtiliyor.

Buna göre son olarak Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) Türk yetkililerle önümüzdeki ay yayımlayacak rapor öncesinde toplantı yaptığını öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise son olarak FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.

Kredi risk primindeki iyileşmeyi destekleyen bir diğer iddia ise Bloomberg haber ajansından geldi. Buna göre ilgili haberde, yabancı yatırımcılara yönelik Swap kısıtlamaların hafifletilmesi ve *kanalların yeniden açılması konusunda görüşmelerde bulunulduğu öne sürüldü.

Özyeğin Üniversitesi Finans Profesörü Emrah Ahi ise Swap kanallarının açılmasının, yabancıların TL'ye daha rahat ulaşabileceği anlamına geldiğini dolayısıyla bu durumun Borsa İstanbul ve TL varlıklar için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Öte yandan Ahi, olumlu etkilerinin yanında swap kanallarının açılmasının uzun vadede yabancılar için TL’de short pozisyon almayı kolaylaştıracağını da söyledi.