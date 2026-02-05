Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'ye Togg hediye etti

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Togg hediye etti.

Kaynak: DHA / İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Mısır’daki temaslarını tamamlayarak dün akşam itibaren Mısır'dan ayrılırken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye kırmızı renkte bir Togg hediye etti.

Direksiyon başına geçen Sisi'nin yanına oturan Erdoğan, gazetecilere birlikte poz verdi. Fotoğrafta Sisi'nin mutluluğu dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Erdoğan'ın Sisi'ye hediye ettiği TOGG için de "Sisi, Al-İttihadiye Sarayı'nın bahçesinde aracı inceledikten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yanına alarak Nasır bölgesinde bulunan ve Mısır-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiği El-Massa Oteli'ne kadar aracı bizzat kullandı." ifadelerine yer verildi.

