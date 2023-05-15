Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı işlemine geçildi ve seçim sonuçlarıyla birlikte en çok merak edilen "hangi anket firması 2023 seçimlerini doğru tahmin edebildi" sorusu da yanıt buldu...





