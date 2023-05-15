Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu
Seçimler öncesi yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi anketleri yeniden gündemdeyken bir anket firmasının Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neredeyse tam tahmin ettiği ortaya çıktı. İşte seçim öncesi yapılan o anketler...
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı işlemine geçildi ve seçim sonuçlarıyla birlikte en çok merak edilen "hangi anket firması 2023 seçimlerini doğru tahmin edebildi" sorusu da yanıt buldu...
BETİMAR (11-12 Mayıs)
Başkanlığını Gürkan Duman’ın yaptığı BETİMAR Araştırma, seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden şirket oldu.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1
Muharrem İnce: Yüzde 0.3
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45
Sinan Oğan: Yüzde 5.6
KONDA (6-7 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
Muharrem İnce: Yüzde 2.2
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Sinan Oğan: Yüzde 4.8
Optimar (9-11 Mayıs)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4
Muharrem İnce: Yüzde 3.4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7
Sinan Oğan: Yüzde 1.5