  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Ağustos 2020 13:03

Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Yazlık Saray'ın inşasında son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Yazlık Saray'ın inşasında son aşamaya gelindi.

1/ 5
Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi

Hizmete girmesi için geri sayımın sürdüğü 300 odalı Yazlık Saray için peyzaj çalışmaları devam ediyor.

2/ 5
Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi

Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine 300 odalı yeni bir tesis inşa edildi.

3/ 5
Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi

Uydudan da net olarak görünen ve 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nde havuzlar, hobi ve eğlence alanları bulunuyor.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM