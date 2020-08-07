Cumhurbaşkanlığı'nın ''mütevazi'' yazlık sarayında sona gelindi
Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Yazlık Saray'ın inşasında son aşamaya gelindi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği mütevazi konut yıkılarak yerine inşa edilen Yazlık Saray'ın inşasında son aşamaya gelindi.
Hizmete girmesi için geri sayımın sürdüğü 300 odalı Yazlık Saray için peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine 300 odalı yeni bir tesis inşa edildi.