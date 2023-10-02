D-100 karayolunda zincirleme kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi D-100 kara yolu SEKA Tünel mevkisinde meydana geldi. 3 kamyonet, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada, 1 kişi yaralandı.
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DHA'nın haberine göre İstanbul yönü trafiğe kapanırken, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü İ.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerce kurtarılan İ.A, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Kaza nedeniyle 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatlik çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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