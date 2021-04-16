Deniz yüzeyini kaplayan tabaka balıkçıları üzdü
Kocaeli’nin Gebze ilçesi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan kahverengi tabaka, balıkçıları olumsuz etkiledi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde deniz yüzeyinin bir bölümü kahverengi tabaka ile kaplandı. Sahile indiklerinde tabakanın iskelede demirli kayıkları kapladığını gören balıkçılar, olayı kirlilik olduğunu düşünerek durumu yetkililere haber verdi.
Denizin yüzeyini kaplayan tabaka, etrafını sardığı kayıkların da ağ balıkçılığı faaliyetlerini bitirmesine sebep oldu. Sahilin bir bölümünde geniş alanda etkili olan tabakada yapılan incelemede ise olayın plankton patlaması olduğu belirlendi.
Yetkililer, vatandaşların kir olarak gördüğü tabakanın, plankton patlaması adı verilen bir doğa olayı olduğunu ve her sene meydana geldiğini söyledi. Genellikle İlkbahar mevsiminde ortaya çıkan bu tabakanın, ağ balıkçılığına büyük zarar verdiği öğrenildi.
“BU BİR DOĞA OLAYI”
Denizde oluşan bu tabakanın kirlilik olmadığını söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Köksal, “Herkes kirlilik zannediyor ama bu plankton patlaması dediğimiz, tek hücreli canlıların bahar aylarında çoğalmasıyla ortaya çıkan bir görüntü." dedi.