Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!
Denizli'de tek katlı evin beton tavanının çökmesi sonucu moloz yığını altında kalan 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 23.30 sıralarında Muratdede Mahallesi 269 Sokakta H.T.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. H.T. ile yakınları evde düğün hazırlığı yaparken, beton tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, moloz yığınları altında kalan 6 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
