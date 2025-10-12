  1. Anasayfa
  4. Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!

Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!

Denizli'de tek katlı evin beton tavanının çökmesi sonucu moloz yığını altında kalan 6 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratdede Mahallesi 269 Sokakta H.T.'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. H.T. ile yakınları evde düğün hazırlığı yaparken, beton tavan henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, moloz yığınları altında kalan 6 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 

Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denizli'de müstakil evin tavanı çöktü: Yaralılar var!
