Denizli'de patlama, ortalık savaş alanına döndü

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Denizli Valiliği, “Saat 04.00 sıralarında ilimiz Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak: Bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevkedilmiş, gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde: Kepçe operatörü olarak çalışan, kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S.(22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanmış, çevrede maddi hasar meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Patlamanın kaynağı ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.