Deprem bölgesinde stresin boşalmadığı tespit edildi

Açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) aldıkları yüzey kırıkları haritası ile Rusya Bilimler Akademisi Jeodezi Bölümüyle yapmış oldukları çalışmalar ve Harita Genel Müdürlüğünden almış oldukları 12 yıllık GPS verileri ışığında bölgede yer değiştirilmelerini gördüklerini söyledi. Doç. Dr. Toker, “Bu tespitler sonucunda var olan yüzey kırıklarının üzerine yer değiştirmeleri eklediğimizde karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor; ilk ana şokun yüzey kırığı olan Doğu Anadolu fay zonundan Ölüdeniz fay zonuna doğru uzanan bükümlü alanda stresin tamamıyla boşalmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla gelecekte var olan kırılmalar, fay ucundan Kıbrıs'a doğru bir ilerlemeyi, her ne kadar emin olmasak da gösterebilir. Dolayısıyla yeni artçı şoklar ve bunları üretebileceği yeni ana şoklar olması muhtemeldir. Tabi bunların çok büyük olacağını düşünmüyorum ama 5 ve 5.5 büyüklüğünde yeni şoklarımız olabilir” diye konuştu.