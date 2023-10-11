Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim tarihinde 240 konutun teslimatı yapılacak. Olağanüstü olumsuz bir şey olmaz planlama bu şekilde. TOKİ ekibi canla başla çalışıyor. İnşallah 29 Ekim’e yetiştirecekler. Yılsonuna kadar 500 konuta yakın, Mart ayı itibariyle 2 bin 685 konutun teslimatı yapılmış olacak. Haziran ayında ise Örenli’de yapılan 3 bin 34 konutun tamamın bitirilmesi planlanıyor. Konutlar devam ederken de TOKİ tarafından çok hızlı bir şekilde alt yapı çalışması da sürüyor. 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde TOKİ tarafından konutların ilk kısmı teslim edilecek” dedi.

Vatandaşlar da konutların bir an önce bitirilmesini dört gözle beklediklerini ve evlerine geçmek için sabırsızlandıklarını söyledi.