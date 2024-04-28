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İç hatlar uçak biletlerine dev zam

İç hatlar uçak biletlerine dev zam
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İç hatlar ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyat artırıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyat yüzde 30’luk artışla 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

Son olarak bundan 8 ay önce zamlanan Türkiye’de iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı tavan ücretine yüzde 30’ oranında bir zam daha geldi.

Sözcü’nün haberine göre yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL’den 2 bin TL’ye, geri kalan yüzde 15’lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.

Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla 1650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL’ye yükseltilmişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

Sözcü

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