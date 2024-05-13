Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin

Twitter'ın kurucusu, Ünlü milyarder ve girişimciJack Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını öngördü.

Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşabileceğini iddia eden Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Bitcoin, bugün itibarıyla 62 bin 890 dolar seviyesinden alıcılarıyla buluşuyor. Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

Dorsey, Bitcoin ile ilgili en şaşırtıcı şeyin kuruluş hikayesinin yanı sıra ekosistemi olduğuna dikkat çekerek, Bitcoin’in fiyatındaki yükselişin onu daha iyi hale getirmek için uğraşanlardan kaynaklandığını söyledi.

Jack Dorsey, 2021 yılında Twitter CEO'luğundan ayrılmıştı.

Zincir üstü analiz platformu Glassnode’un kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann, X platformundaki Negentropic hesabı üzerinden yaptıkları değerlendirmede, Bitcoin’in kısa vadede 80 bin dolarlık seviyenin üzerine çıkabileceğini söylemişti.