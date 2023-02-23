Deprem sonrası görülen korkunç manzara uzmanları da şaşırttı

Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş ve Elazığ Belediyesi Jeoloji Mühendisi Özkan Sarısu, yarığın olduğu alanda incelemeler yaptı.