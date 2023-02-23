Deprem sonrası görülen korkunç manzara uzmanları da şaşırttı
Elazığ’da 17 Şubat'ta meydana gelen 4,6'lık deprem sonrası tespit edilen zemin sıvılaşmasıyla ilgili inceleme yapan uzmanlar "Bir fay kırığı ya da yarığı değil" dedi.
Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyünde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin ardından köyde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.
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Köy sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kanık, Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş ve Elazığ Belediyesi Jeoloji Mühendisi Özkan Sarısu, yarığın olduğu alanda incelemeler yaptı.
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İncelemeler sonucunda yarığın fay kırığı olmadığı, zeminin Keban Baraj Gölü üzerinde olması nedeniyle sıvılaşma ile oluştuğu tespit edildi.
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