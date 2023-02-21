Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum
Kahramanmaraş merkezli gelen depremlerin ardından 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen görüntüler ürküttü.
Depremin hemen ardından Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 vatandaş sağ kurtarıldı. İlçede depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu.
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İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü.
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Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.
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