  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum

Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum

Kahramanmaraş merkezli gelen depremlerin ardından 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü'nde çekilen görüntüler ürküttü.

Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum - Resim: 1

Depremin hemen ardından Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 vatandaş sağ kurtarıldı. İlçede depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 / 13
Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum - Resim: 2

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu.

2 / 13
Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum - Resim: 3

İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü.

3 / 13
Deprem sonrasında ürküten görüntü: İşte en fazla yer kaymasının olduğu ilçede son durum - Resim: 4

Bazı evlerin yıkıldığı mahallede fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.

4 / 13